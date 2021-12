Abendliche Aufstiege werden beliebter

Ein Boom ist auch in der Dunkelheit auf den heimischen Bergen zu beobachten. Dabei gilt es zu beachten: Prinzipiell sind die Skipisten nach Betriebsschluss der Lifte auch für Tourengeher gesperrt. Durch Präparierungsarbeiten kann es zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Immer mehr Skigebiete ermöglichen die abendliche Nutzung aber ganz offiziell. Zu den stadtnahen Klassikern der After-Work-Touren zählen das Wieserhörndl in der Gaißau oder der Zinken in Hallein. Die Gaißau bietet am Mittwoch (von Gaißau aus) und am Freitag (von Hintersee) die Möglichkeit bis 22 Uhr auf den Berg zu gehen.