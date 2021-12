Buch begleitet Kinder sicher auf „Datenautobahn“

Das sieht auch Journalistin und Kinderbuchautorin Alessia Cruciani so. „Ich glaube fest an die Notwendigkeit, Kindern und Jugendlichen digitale Bildung zu vermitteln. Das von Kaspersky konzipierte Projekt geht genau in diese Richtung. Gerade weil die virtuelle Welt so viele Möglichkeiten bietet, ist das Wissen um die dort geltenden Regeln von fundamentaler Bedeutung - und zwar von Anfang an, um unangenehme Zwischenfälle zu vermeiden.“