Konzeptkünstler Lawrence Weiner (79) verstorben

In der Bundeshauptstadt hatte Weiner nicht zuletzt durch seine großformatige Arbeit „Smashed to pieces (in the still of the night)“ am ehemaligen Flakturm im Bezirk Mariahilf breite Bekanntheit erlangt. Weiners Kunstwerk gegen Krieg und Faschismus „Smashed to pieces (in the still of the night)“ entstand 1991 im Zuge der Wiener Festwochen und war als temporäre Wortskulptur im öffentlichen Raum gedacht. Dennoch zierte es jahrelang den früheren Flakturm, in den der Aquazoo „Haus der Meeres“ einzog. Dessen baulicher Erweiterung fiel Weiners Arbeit schließlich dennoch zum Opfer. Unter Protest u.a. des Künstlers selbst wurde der Schriftzug im Zuge der Arbeiten übermalt.