Am Montag kommt der Nikolo. Traditionell bringt er Schokolade, Nüsse oder Spielzeug. Trotz Lockdown kann man in Wien die Nikolausgeschenke im lokalen Handel besorgen. Der Vorteil der Fachgeschäfte: Gute und nachhaltige Produkte zum Nikolofest. In Wien ist das Angebot groß, 60 Süßwarenhändler haben geöffnet. Ob im Schokoladengeschäft „Leschanz“ oder bei „Bonbons Anzinger“ im 1. Bezirk, beim „Schokolade Greissler“ in der Josefstadt, der „Zuckerltante“ im 20. oder der Confiserie Haindl in Liesing, überall gibt es liebevoll gestaltete, süße Spezialitäten.