Zusteller stahl Pakete im Wert von 40.000 Euro

Gestoppt konnte nun ein dreister Paketzusteller werden. Der junge Pole stand bereits länger unter Verdacht Pakete zu stehlen. Er verursachte in den vergangenen Wochen bereits einen Schaden in Höhe von 40.000 Euro, indem er die Pakete anstatt sie zuzustellen, einfach behielt und in seiner Wohnung versteckte.