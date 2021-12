Skater wurden für 34-Jährige zu Rettern in der Not

Ein 35-jähriger Nigerianer wurde am Mittwoch am Landesgericht Feldkirch zu zweieinhalb Jahren Knast verurteilt. Der Schöffensenat sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte eine Slowakin (34) nahe der Skateranlage in Bregenz in ein Gebüsch gezerrt und zu vergewaltigen versucht hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.