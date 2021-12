Mit Zirbenbier und Grenzbock auf Erfolgskurs

Bis 2014 war eine kleine Garage an der Irrsdorferstraße in Oberhofen am Irrsee nicht mehr, als das letzte Gebäude vor der Grenze zu Salzburg. Vor sieben Jahren entschloss sich Josef Schweigerer, dort Bier zu brauen. Mittlerweile stellte er trotz großer Konkurrenz im „Bierbezirk“ den ersten Beschäftigten ein.