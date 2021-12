Ärzte mussten Tumor-Operation kurzfristig absagen

Sogar die Stelle für den Eingriff war schon markiert

Dementsprechend zuversichtlich machte sich der Pongauer am Montag nach Salzburg auf. Im Spital war die Enttäuschung dann groß: „Was mich am meisten gestört hat war nicht die Tatsache, dass mein Eingriff abgesagt wurde, sondern die Art und Weise wie. Der Arzt hat sogar schon die OP-Stelle an meinem Bauch markiert“, ärgert sich Peter Skarke.