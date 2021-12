Lobautunnel: Pro & Contra im Überblick Kopieren

Wie auch in der Politik, sind die Meinungen der Wiener zur Entscheidung von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) geteilt, wie eine „Krone“-Umfrage ergab. Die Argumente für den Bau des Lobatunnels stützen sich auf die überlastete Tangente und eine folgliche Verkehrsberuhigung. Auch die Stadtstraße Aspern, an der die Stadt Wien weiterhin festhält, würde dann im „Nirwana“ enden. Als Gegenargumente werden unter anderem der Anstieg der Gesamtverkehrsbelastung genannt, sowie der enorme Bodenverbrauch. Das und weitere interessante Geschichten, wie der Schul-Impfstart und Lockdown-Tipps fürs Wochenende lesen Sie heute in ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.