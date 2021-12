Post: Briefe und Packerln rechtzeitig abschicken

Damit alle Sendungen rechtzeitig bis 24. Dezember ankommen, hat die Post folgende Termine: Für Inlandssendungen sind Eco-Briefe bis 20.12., Prio-Briefe am 22. 12. abzuschicken. Innerhalb Europas gelten 10.12. bzw. 17.12., weltweit 8.12. bzw. 10.12. Pakete muss man fürs Inland am 21. Dezember (Post-Express am 23. 12.), in Europa am 15. Dezember (Express 20. 12.) und weltweit am 13.12. versenden.