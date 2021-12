Klettertrainer Mark Amann schraubt am Erfolg

Erfreuliche Bilanz 2021

„Zum einen ist es für uns ein Riesenerfolg, mit sieben Athletinnen und Athleten in den Nationalteams vertreten zu sein. Zum anderen, dass unsere Sportler es geschafft haben sich für die großen Bewerbe zu qualifizieren, trotz starker Konkurrenz“, sagt Amann. So erfüllte sich der Frastanzer Johannes Hofherr bei der Jugend-WM in Russland Ende August - im letzten Junioren-Jahr - mit Bronze in der Kombination sensationell seinen Medaillen-Traum. Auch Naima Gringl (4. Kombination) sowie beim Boulder-Europacup in Soure (Por), Lea Kempf (3.), Ariane Franken (5.) und bei der Staatsmeisterschaft Emma Tabernig (2.), ließen aufhorchen.