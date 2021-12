Zwei Pferde bei Unfall im Mühlviertel getötet

Ein 50-jähriger Mühlviertler ist am späten Mittwochabend mit seinem Auto auf der Böhmerwald Landesstraße in Vorderweißenbach in eine Gruppe entlaufener Pferde, die ihm entgegenkam, gefahren. Zwei Tiere wurden bei dem Zusammenstoß getötet, der Lenker verletzt. Auch zwei Feuerwehrmänner erlitten bei dem Einsatz Verletzungen.