Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum angezündet

Von wegen „Gruselfichte“! In New York wurden trotz Corona-Krise traditionell die - mehr als 50.000 - Lichter des wohl bekanntesten Weihnachtsbaums der Welt am Rockefeller Center entzündet. Die Millionenmetropole startet somit offiziell in die Festsaison. Musik-Stars wie Carrie Underwood, Rob Thomas und Norah Jones traten bei der auch im Fernsehen übertragenen Show am Mittwochabend (Ortszeit) auf, einige wenige ausgewählte Zuschauer durften live vor Ort zusehen.