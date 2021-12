Großbrand in Mehrparteienhaus in Neusiedl am See

Kurz nach 16 Uhr 30 wurde die Feuerwehr Neusiedl am See zu einem Müllraumbrand nach Neusiedl gerufen. Nach der ersten Erkundung alarmierte der Einsatzleiter den kompletten Abschnitt I des Bezirkes, sprich die Wehren aus Weiden am See, Winden am See, Jois, Kaisersteinbruch und Bruckneudorf nach.