ÖFB-Frauen siegen souverän ++ VW bald in Formel 1?

Im letzten Spiel der ÖFB-Damen in diesem Jahr siegen die Ladies klar in Luxemburg, LeBron James wird auf die CoV-Liste der NBA gesetzt und Volkswagen könnte bald in die Königsklasse des Motorsports einsteigen - das sind ihre Themen im Krone Sport-Studio mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 1. Dezember.