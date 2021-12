Lions Charity Run: Laufen für den guten Zweck

Im Vorjahr waren 2000 Starter aus 30 Ländern mit dabei. Auch Kick-Legenden von Sturm, GAK, Rapid, Austria oder Bayern München laufen wieder mit - und mit denen kann man sich auch noch messen. Der Erlös geht einerseits an „Innova Austria“ (der Verein ermöglicht Frauen und ihren Kindern in Krisensituationen, meist aus Gewalterfahrung, eine vorübergehende Unterkunft), andererseits an Familien und Personen, die durch die Pandemie unverschuldet in Not geraten sind.