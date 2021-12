Polizei erwischt zwei Drogenlenker

Am gleichen Tag gab es einen ähnlichen Vorfall in Salzburg-Liefering. Weil ein 27-Jähriger dort ebenfalls mit Schlangenlinien auf der Straße fuhr, wurde er von den Beamten gestoppt. Ein Drogentest verlief positiv, daher stellte ein Arzt auch in diesem Fall die Fahruntauglichkeit fest. Führerschein hatte der Lenker keinen, auch er wurde angezeigt.