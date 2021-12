Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Zell am See

Um etwa 3 Uhr wurde die freiwillige Feuerwehr Zell am See alarmiert, dass ein Wohnhaus in der Salzmannstraße in Brand steht. Nach dem Eintreffen an der Brandstelle wurde bekannt, dass eine Person noch in der brennenden Wohnung sein könnte. Zwei Atemschutztrupps konnten die Person aus dem Haus retten, sie wurde schwerverletzt von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Zwei weitere Personen konnten sich leichtverletzt selbstständig aus dem Gebäude befreien.