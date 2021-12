Buch räumt mit Vorurteilen auf: Jetzt gewinnen!

Er brauchte 10 Jahre, um wieder in die Zeit zurückzufinden

Der heute 44-Jährige beendete sein Studium, arbeitete als Jurist, heiratete und wurde Vater - und litt währenddessen fast andauernd unter Anfällen, Verfolgungswahn, bleierner Antriebslosigkeit und den massiven Nebenwirkungen seiner Medikamente, wie in seinem Buch zu erfahren ist. Ganz „normal“ sei er in seiner Zeit unterwegs gewesen, bis er „aus der Zeit fiel“. Er hörte Stimmen, glaubte seine Wohnung sei verwanzt und sein Telefon werde abgehört, um nur einige der für viele schier unglaublichen Details seiner Leidensgeschichte zu nennen. Er sollte zehn Jahre seines Lebens investieren, um wieder in die Zeit zurückzufinden.