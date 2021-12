China kauft Steirern alte Skier um 300.000 Euro ab

Das Wintersport-Museum in Mürzzuschlag hat eine der bedeutendsten Sammlungen an Wintersportgeräten der Welt. 1000 Objekte hat man nun nach China verkauft - um stolze 300.000 Euro. In Chongli, einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele 2022, werden sie demnächst in einem neuen Museum zu sehen sein.