Toter Soldat, 44, hinterlässt drei kleine Kinder

„Zukuft der Kinder erleichtern“

Seine Familie steht vor dem Ruin: Drei kleine Kinder, das jüngste erst ein Jahr alt, eine junge Witwe sowie Schulden am Eigenheim. „Mit dem Wissen, dass wir die Trauer und Schmerzen der Angehörigen nicht lindern können, sind wir bemüht, die Zukunft der jungen Familie mit den drei kleinen Kindern in finanzieller Hinsicht etwas zu erleichtern“, schreibt daher die UOG Salzburg in einem Brief an ihre Mitglieder.