Österreicher spenden heuer rund 850 Millionen Euro

850 Millionen Euro werden die Österreicher voraussichtlich in diesem Jahr spenden. Das sind mehr als die 810 Millionen Euro, die 2020 gespendet wurden - einem Jahr, in dem man bereits ein Wachstum von zwölf Prozent wahrgenommen hatte. Durchschnittlich 114 Euro pro Spender wurden lukriert - Männer spendeten dabei durchschnittlich neun Euro mehr als Frauen. Am meisten gaben Personen im Alter von über 60 Jahren - nämlich durchschnittlich rund 125 Euro. Österreich befindet sich beim Spenden insgesamt im europäischen Mittelfeld.