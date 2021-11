Land verschärft Vorgaben für den Flächenverbrauch

Das Land Salzburg verschärft die Vorgaben für den Verbrauch von Grund und Boden. Im neuen Entwicklungsprogramm werden die Gemeinden, die in der Vergangenheit oft recht locker mit der Widmung von Flächen umgegangen sind, verstärkt in die Pflicht genommen. Bisher unverbindliche Soll-Bestimmungen werden künftig teils durch Muss-Vorgaben ersetzt. Raumordnungs-Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) hat das Programm nun in die achtwöchige Begutachtung geschickt.