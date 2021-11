Tickets für die Online-Show aus Las Vegas gewinnen

Es wird unterhaltend, magisch und atemberaubend!

„The Show must go ON-line“, erklärt Thommy Ten. „Es ist eine komplett neue Erfahrung, über die die Leute lange reden und rätseln werden. Die Show ist interaktiv und wird von unserem Studio zuhause in Las Vegas, direkt in Ihr Wohnzimmer, Home Office, oder in ihre Online Konferenz gestreamt.“ „Spezielle Zeit verlangen nach speziellen Events“, meint Amélie van Tass. „Wir werden die Barriere zwischen dem Publikum und uns brechen, um die Zuseher zu einem wichtigen Teil der Show zu machen.“