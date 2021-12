Wiedenhofer über „Existenzverlust als Nacktheit“

Die Wiener Künstlerin Sabine Wiedenhofer ist diesmal zu Gast bei „OHNE Maulkorb - MIT Dolezal“. Eines ihrer letzten ausgestellten Kunstwerke hat für besonders viel Aufsehen gesorgt: Mit „Stayin Alive“ hat sich die Künstlerin selbst porträtiert - nackt, auf einer überdimensionalen Spritze reitend. „Eine totale Aufforderung zum impfen“ versichert Wiedenhofer aber sie wollte mit diesem provokanten Kunstwerk auch all jene darstellen, die auf Grund der Pandemie ihre komplette Existenz und „ihr letztes Hemd“ verloren haben: „Es geht um Existenzverlust und das ist die Nacktheit, die ich symbolisiere auf dieser Spritze.“ Besonders all jene Frauen, die laut ihr „immer in der zweiten Reihe stehen“ sollten diesmal in den Vordergrund gebracht werden. Außerdem will Star-Regisseur Rudi Dolezal von seinem Gast wissen ob wir Menschen allgemein zu wenig genießen?