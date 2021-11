Noch keine Verdachtsfälle in Salzburg

Gewisse Anzahl wird auf Mutationen analysiert

Grundsätzlich sehen die Verträge mit den Laboren in Salzburg vor, dass eine gewisse Anzahl der positiven Gesamtproben routinemäßig auf Mutationen analysiert werden. Verdachtsfälle werden dann umgehend an das Epidemiologische Meldesystem und die Landessanitätsdirektion gemeldet und zur Sequenzierung an die AGES geschickt.