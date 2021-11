Künstlerin entwirft ersten Anzug aus Barthaaren

Der Stoff des sogenannten Mo-Hair-Anzugs ist laut Kleemann-Passi aus gesammelten Schnurrbarthaaren Hunderter Männer, die in Barbershops in ganz Australien gesammelt wurden, hergestellt worden. Ihre persönliche kreative Motivation war es, damit auf die häufig verborgenen Gesundheitsprobleme wie etwa Hoden- und Prostatakrebs (an einem solchen verstarb auch kürzlich ihr Ehemann) sowie Selbstmorde hinzuweisen.