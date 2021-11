Zwei St. Veiterinnen machten ihre Liebe offiziell

Die selbstbewusste, quirlige Izabel Hristova (29) stammt aus Silistra in Bulgarien: „Ich habe dort in einem Sprachengymnasium auch Deutsch gelernt und maturiert. Jahre später bin ich meiner Mutter nach Kärnten gefolgt.“ Beim Stadlwirt in Rangersdorf im Mölltal lernt Izabel Köchin: „In der Fachberufsschule für Tourismus in Warmbad-Villach habe ich Katrin kennen- und lieben gelernt – ich danke Gott dafür!“