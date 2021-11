Montreal Canadiens feuern Marc Bergevin

Die Montreal Canadiens haben am Sonntag auf ihre bisher enttäuschende Saison reagiert und General Manager Marc Bergevin und dessen engste Mitarbeiter gefeuert. Der Rekordchampion der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL liegt mit nur sechs Siegen in 23 Spielen auf Rang 29 unter 32 Klubs. In der vergangenen Saison waren die Canadiens noch bis ins Finale um den Stanley Cup vorgedrungen.