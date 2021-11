Wie funktioniert das mit Followern gleich nochmal?

Das Manko für Influencer: Der Newsletter-Abonnent ist nicht „sichtbar“. Das heißt: Wer nach Stars und Influencern googelt, der findet zwar die Anzahl der Follower von Andreas Gabalier, Johannes Bartl, Stephanie Davis und anderen heraus. Die Anzahl der Newsletter-Abos wird hingegen nicht (werbewirksam) publiziert. Deswegen wird der Follower bzw. die Anzahl der Follower auch zum „Aushängeschild“ - zumindest für all jene, die sich als Influencer vermarkten und Geld dafür bekommen, wenn sie sich mit einem speziellen Produkt auf ihrem Social-Media-Kanal zeigen. Auch für das Suchmaschinenranking kann die Anzahl der Follower ein wichtiger Wert sein, was bedeutet: Die Anzahl der Follower hievt eine Seite in den Suchergebnissen der Suchmaschine weiter nach oben.