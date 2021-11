Der Meister lässt die Effektivität vermissen

Zwei Tage gab Bullen-Coach Matthias Jaissle seiner Truppe frei, um die Wunden nach dem 1:2 in Klagenfurt zu lecken. Der Deutsche selbst nahm sich allerdings keine Auszeit, arbeitete am Sonntag im Trainingszentrum in Taxham die erste Bundesliga-Niederlage in dieser Saison genau auf. Dabei zog er auch einige wichtige Schlüsse. „In der Offensive fehlt es uns momentan an Genauigkeit und Effektivität“, weiß der 33-Jährige.