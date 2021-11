Jugend forscht als Erfolgsrezept

Die Zahlen in der ersten Saisonhälfte können sich sehen lassen, er hält bei einem Punkteschnitt von 2,13. In 16 Ligapartien gingen die Jungbullen nur einmal als Verlierer vom Platz (1:2 gegen Austria Lustenau), seit 13 Spielen ist man ungeschlagen. Nach Rückstand holten Havel und Co. noch zwölf Punkte – und das alles bei einem Altersdurchschnitt von 18,5 Jahren. Damit beendet man die Herbstsaison auf Platz zwei, nur drei Punkte hinter Leader Lustenau. Die Meisterschaft ist somit in greifbarer Nähe.