Stadttheater: Entfallenes wird nicht nachgeholt

Was für Kulturtreibende in ganz Österreich gilt, sofern sie nicht in den virtuellen Raum ausweichen können, betrifft auch das Stadttheater: Nach derzeitigem Wissensstand bleiben die Tore bis 12. Dezember geschlossen! Schlimm für alle Beteiligten, weil lockdownbedingt ausgefallene Produktionen nicht nachgeholt werden.