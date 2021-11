U-Bahn-Coup: „Stirnfransen-Räuber“ im Visier

„Krone“: Was mache ich aus psychologischer Sicht, Frau Beran, wenn ich beim U-Bahn-Fahren bemerke, dass neben mir ein junger Bursch von einem anderen bedroht und ausgeraubt wird? Soll ich andere Öffi-Fahrer um Hilfe bitten?

Christina Beran: In erster Linie Alarm schlagen! Zudem sind Menschen soziale Wesen und orientieren sich an anderen. Wenn alle schlicht beobachten, wird psychologisch suggeriert, es ist das richtige Verhalten, weil es alle tun. Das gilt aber auch für die andere Richtung. Wenn also mehrere Öffi-Fahrer lautstark protestieren, gilt das als richtig!