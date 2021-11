Wenn einem der Tod alles nimmt

„Es war mir alles furchtbar peinlich“

Aber dann war es so weit: Marianne hatte kein Geld mehr. Strom und Heizung drohten abgeschaltet zu werden - eine Katastrophe für die Pensionistin, noch dazu so kurz vor dem Winter. Sie wusste nicht mehr weiter. Und: „Es war mir alles furchtbar peinlich“, sagt sie - und spricht damit aus, wie es vielen Menschen in ähnlichen Situationen geht. Letztlich aber fasste Marianne all ihren Mut zusammen und ging zur Caritas, bekam dort Hilfe. „Ich habe lange mit mir gehadert, bis ich mich dann endlich durchgerungen habe“, ist Marianne jetzt froh darüber, den Schritt gewagt zu haben: „Ich bin so dankbar, ohne diese Hilfe wäre ich alleine und verzweifelt mit meiner Not. Und ich hätte meinen letzten Funken Selbstachtung verloren.