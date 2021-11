Da schau‘ her: Das kommt uns spanisch vor

Und auf einmal finden sich Argentinier im Berlin der 20er-Jahre wieder („Babylon Berlin“), tauchen Brasilianer in die Abgründe des österreichischen Unterbewusstseins ab („Freud“), sitzen Deutsche mit ein paar Spaniern in einer Bank in Geiselhaft („Haus des Geldes“), fiebern Engländer mit einem Franzosen mit, der seinen Vater rächen will („Lupin“), oder kämpft man hierzulande gemeinsam mit Koreanern um ein saftiges Preisgeld - und ums Überleben („Squid Game“).