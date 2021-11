Welche Schoko-Nikolos heuer den Kindern schenken?

Das will auch der niederländische Schoko-Hersteller Tony’s Chocolonely, der die gesamte Schokoladenindustrie dazu auffordert, Kakaobauern jenes errechnete Einkommen, von dem alle Farmer tatsächlich leben können, zu bezahlen. In Wien fand im Kampf gegen moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit im Kakaoanbau erst vor Kurzem eine von Tony’s initiierte Diskussionsrunde mit Experten und Aktivisten statt. Auch das aktuell heiße Thema Lieferkettengesetz wurde dabei in der Bundeshauptstadt diskutiert. Alles, damit wir Konsumenten letztlich unsere Weihnachts-Schokolade (und Schokolade im Allgemeinen) nicht mit schlechtem Gewissen genießen müssen.