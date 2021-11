Adventkranz: Vom Protestantismus zum Katholizismus

Noch vor 100 Jahren war der Brauch des uns altbekannten Adventkranzes in Salzburg noch großteils unüblich. Zwar gab es bereits in protestantischen Gebieten Kränze, die unseren heutzutage ähnlich sind, doch in das katholische Salzburg schaffte es der Kranz erst vollständig durch den Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland.