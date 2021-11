Auch Corona konnte Aufhauser-Crew nicht stoppen

Mit der Einwechslung von Roko Simic in der 58. Minute nahm das bis dahin zähe Spiel in der Bullen-Arena Fahrt auf. Erst sechs Minuten auf dem Platz erzielte der Kroate das wichtige 2:1. In der 72. Minute machte Forson mit dem 3:1 alles klar, das 3:2 von Komolafe war nur mehr Kosmetik. Die Lieferinger (die coronabedingt auf einige Spieler verzichten mussten) gingen früh in Führung, Kapfenberg glich per Elfmeter aus.