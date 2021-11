Erstmals über 1000 Neuinfektionen an einem Tag

Denn dieser sollte eindeutig in die gegensätzliche Richtung deuten. Immerhin ist seit sechs Tagen der vierte österreichweite Lockdown in Kraft. Der Berater der Landesregierung in Sachen Corona, Armin Fidler, mahnt zur Vorsicht bei der Interpretation der Zahlen. Gerade am Wochenende könne es immer wieder zu Nachmeldungen und daher zu höheren Zahlen kommen. Deshalb müsse erst abgewartet werden, wie sich die Zahlen in den kommenden Tagen entwickeln würden.