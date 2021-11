Etliche Verkehrssünder auf Salzburgs Straßen

Am späten Freitagabend ging Salzburger Polizisten auf der Westautobahn eine Alkolenkerin ins Netz. Sie gab an, tagsüber einige Gläser Bier getrunken zu haben. Der Alkotest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die 26-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren und wurde angezeigt. Kurz nach Mitternacht am Samstag kam dann eine weitere Frau mit der Straßenverkehrsordnung in Konflikt. Die 20-jährige Wienerin wurde von einer Zivilstreife aufgehalten , weil sie Probleme hatte, die Spur zu halten. Im Zuge der Kontrolle schlug der THC-Test positiv an. Der Polizeiarzt bestätigte nach einer Untersuchung die suchtgiftbedingte Fahruntauglichkeit. Die Frau, die angab am Nachmittag einen Joint geraucht zu haben, muss nun mit einer Anzeige rechnen.