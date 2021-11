Zwei Verletzte bei Kollision nach Überholmanöver

Die Fahrzeuglenkerin wurde bei dem Unfall im Pkw eingeklemmt und musste von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Gröbming und Stein an der Enns, im Einsatz mit 25 Personen, mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Ihre Beifahrerin konnte den Pkw selbstständig verlassen. Der 27-Jährige und seine beiden Begleiter wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch. Die Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrerin wurden in das Krankenhaus Schladming eingeliefert.