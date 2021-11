Flämmarbeiten lösten den Großbrand aus

In Saalfelden (Pinzgau) ist am Donnerstagabend ein Fertigteilhaus aus Holz bei einem Brand zerstört worden. Der Rohbau stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Als Brandursache machten Ermittler des Landeskriminalamtes mit örtlichen Polizeikräften und einem gerichtlich beeideten Brandsachverständigen am Freitag Flämmarbeiten aus, die ein Dachdecker am Vortag durchgeführt hatte.