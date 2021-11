Mit gefälschtem Corona-Test zur Party

Eine junge Pinzgauerin versuchte es am 11. September: Die Frau wollte in Zell am See in ein Lokal zum Feiern und fälschte für den Eintritt einen Covid-Test. Doch beim Scannen des QR-Codes passten die Angaben mit dem Ausweis nicht überein – die Polizei wurde gerufen. Laut Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, ist in diesem Falle bereits ein Strafantrag wegen Datenfälschung eingebracht worden – samt Diversionsangebot mit einer Geldbuße um 600 Euro.