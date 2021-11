Team der Bestattung: Schmerz mit viel Herz lindern

Halt in schwersten Zeiten

Und das ist, so haben es Recherchen der „Krone“ eindeutig ergeben, sogar noch deutlich untertrieben. Die Mitarbeiter der städtischen Bestattung sind für die Trauernden in ihrer schwersten Zeit da und geben ihnen Halt. „Wenn man voll Schmerz aufgrund eines Verlusts eines lieben Menschen bei der Bestattung auch noch alles organisieren muss, dann tut es einfach sehr gut, wenn man von solch professionellen und empathischen Menschen betreut und aufgefangen wird“, verraten Betroffene im persönlichen Gespräch. Dafür gibt es ein Danke!