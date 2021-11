Impf-Appell: Kammern erteilen Experten das Wort

Der Intensivmediziner beruhigte bei Angst vor Impf-Langzeitfolgen: „Die Impfstoffe sind die bestuntersuchtesten Medikamente in der Geschichte der Medizin, weil wir zig Millionen Aufzeichnungen haben.“ Gerüchte, wonach die Impfung einen plötzlichen Herztod auslösen kann, seien unbegründet, wie Tilg erklärte: „Ein plötzlicher Herztod kann prinzipiell in jeder Lebensphase stattfinden.“ Zusammenhänge mit der Impfung konnte man nicht feststellen. In seltensten Fällen können Herzmuskelentzündungen auftreten, wovon man sich in der Regel aber erholt.