Salzburg vor Endspiel ++ LASK eine Runde weiter

In den europäischen Spitzenbewerben geht es ums Eingemachte! Salzburg macht es in der Champions League spannend und hat ein Endspiel gegen Sevilla, Rapid kämpft trotz Niederlage gegen West Ham noch um das europäische Überwintern und der LASK freut sich über den vorzeitigen Gruppensieg in der Conference League. Das und noch mehr sind ihre Themeninhalte bei der Krone-Fußball-Show mit Experte Michael Konsel.