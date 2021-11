„Mei liabste Speis“: Wir verlosen das neue Buch!

Das „Schaufenster“ für Bauchgefühle aller Arten

Die bekannte österreichische Food-Bloggerin spricht in ihrem besonderen Kochbuch eine Einladung aus: Es geht nicht nur darum, sich an den schönen, schlichten Speisen satt zu essen. Vielmehr fungieren sie als eine Art Schaufenster für Bauchgefühle aller Arten: dort gerät die Burrata an geschmolzene Paradeiser und wird dadurch zum Inbegriff der »Euphorie beim Planen des nächsten Urlaubs«. Im Biss in die Petersilwurzel-Chips entlädt sich die ganze »Gereizheit nach einem langen Tag« . Kamper-Gracheggs Texte sind immer authentisch, oft unterhaltsam, durchaus auch philosophisch und bieten Einblicke in ihre Küchen- und Gedankenwelt: Soulfood im wahrsten Sinne des Wortes.