Warum Fremdsprachenkenntnisse so wichtig sind

Wie können wir die Einstellung ändern, dass Fremdsprachen ein „nice to have“ und nicht ein „must-have“ sind?

In einem Land mit einer so großen Sprachenvielfalt wie in Deutschland werden mehr als 300 weitere Sprachen gesprochen. Sprachen verbinden uns miteinander. Sie helfen uns, andere Kulturen und andere Menschen zu verstehen. In wirtschaftlicher Hinsicht wird die Nachfrage nach Sprachkenntnissen in dem Maße steigen, in dem wir zu Hause sprachlich vielfältiger werden und die internationale Wirtschaft weiter globalisiert wird.