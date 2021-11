Wird der Lockdown in Vorarlberg verlängert?

Liebe Leserin, lieber Leser, es verdichten sich leider die Anzeichen, dass der Lockdown in Vorarlberg verlängert wird. „Ich gehe davon aus, dass der Osten öffnen kann, der Westen nicht“, prognostiziert etwa die Top-Virologin Dorothee von Laer. Es spricht in der Tat nur wenig für eine Öffnung am 13. Dezember: Schenkt man den Berechnungen der Expertengremien Glauben, wird Vorarlberg spätestens zur Mitte der kommenden Wochen die österreichweit höchste Inzidenz haben. In Kombination mit dem Faktum, dass es im Ländle proportional zur Einwohnerzahl vergleichsweise wenige Intensivbetten gibt, bleibt für Optimismus nur noch wenig Raum. Immerhin: Seit einigen Tagen stagniert die Zahl der akut Infizierten, derzeit sind rund 10.000 Personen positiv auf Covid getestet. Ein verlängerter Lockdown würde die ohnehin schon angespannte Stimmungslage jedenfalls nicht verbessern. Sogar innerhalb der Vorarlberger Exekutive rumort es: Nachdem jüngst eine Gruppe anonymer Polizisten in einem offenen Brief gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und die Impfpflicht aufgebehrt hatte, sah sich die Spitze der Landespolizeidirektion gezwungen, sich ihrerseits mit einem Schreiben an die Kollegenschaft zu wenden. In diesem heißt es unter anderem: „Es ist ein Bruch des Eides auf die Gesetze der Republik Österreich, wenn Polizistinnen und Polizisten öffentlich verkünden, die Maßnahmen der Regierung nicht mehr mitzutragen sowie den momentanen Entwicklungen nicht mehr tatenlos zusehen zu wollen.“ Das ist definitiv eine klare Ansage. Machen Sie’s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser